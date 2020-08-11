بالصور.. غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران أدلت الفنانة غادة إبراهيم بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنتها الانتخابية بمدرسة الجبرتي بمساكن الشيراتون بالنزهة وأعربت غادة عن سعادتها بالمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وأنها تعتبره عرس انتخابي ديمقراطي، لاختيار من يمثلون الشعب بإرادة وحرية ودعت الفنانة غادة إبراهيم جموع المصريين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

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