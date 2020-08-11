طرح البوستر الرسمي لفيلم "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان أحمد زاهر عن البوستر الرسمي لفيلم "زنزانة7"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "زاهر " على الصورة :"البوستر الرسمي فيلم زنزانة 7، زنزانة 7 في دور العرض السينمائي خلال أيام، وانتظروا البرومو خلال ساعات". فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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