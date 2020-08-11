بالصور.. ميرهان حسين على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها تظهر فيها على شاطئ البحر. وعلقت: "استمع لصوتك الداخلي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وظهرت "ميرهان" في الصور بفستان أنيق. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرا. والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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