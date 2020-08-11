بهذه الكلمات.. مي نور الشريف تحيي ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة مي نور الشريف ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل نور الشريف الخامسة، الموافقة اليوم 11 أغسطس الجاري. ونشرت مي مجموعة من الصور تجمعها بوالدها وشقيقتها سارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت مي على الصور :"اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوالدي نور الشريف، اللهم ارحمه برحمتك وأغفر له، رجاء قراءة الفاتحة". ورحل النجم الكبير عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر نور الشريف من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، له عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "سواق الأتوبيس"، "المطارد"، "العار"، "جري الوحوش"، "عائلة الحاج متولي".

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