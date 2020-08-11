‪ خاص| المخرج السوداني أمجد أبوالعلاء يكشف كواليس آخر لقاء تليفزيوني للفنان نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قبل 3 أشهر من رحيله، كشف الفنان نور الشريف في لقاء تليفزيوني عبر قناة النيل الأزرق الفضائية السودانية، عن وصيته بإذاعة مشهد الوفاة في مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" عند وفاته، ومع حلول الذكرى الخامسة لرحيل الفنان الكبير، يكشف المخرج السوداني أمجد أبوالعلاء لكواليس اللقاء.

أمجد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن اللقاء مع الفنان نور الشريف، وقال: "اللقاء كان بمناسبة الاحتفال بالعيد، ومدته ساعتان، ومن إنتاجي وإخراجي وتقديم المذيع السوداني الشهير الطيب عبدالماجد، وهو آخر حوار مطول للفنان الكبير نور الشريف، وكان تحديدًا قبل 3 أشهر من وفاته، وقال به وصيته الشهيرة بعرض مشهد الوفاة بمسلسل (عمر عبدالعزيز) عند وفاته، ووصفه بأنه أهم ما قدمه في حياته".

وأضاف: "الإعداد لهذا اللقاء استغرق حوالي شهر، واستمرت جلستنا 4 ساعات أو أكثر، ومن المفارقات أنني أجرت فيلا شهيرة كانت تصور بها الأفلام في الثمانينيات؛ وذلك لتصوير المقابلة بها، وهو ما أسعد الفنان نور الشريف، وأخبرني أنه صور بها أحد أفلامه".

أمجد تابع ليقول: "كان رحمه الله لطيفًا جدًا خلال اللقاء، رغم أنه كان (تعبان جدًا)، وكنا نوقف التصوير من وقت إلى آخر لراحته، وأذكر وقتها أنه كان يفضل عدم إجراء أي مقابلات بسبب ظروف مرضه، لكنه وافق باعتبار أن الحوار موجه لجمهوره بالسودان، وأذكر هنا أن تصوير ومونتاج اللقاء قام به الممثل الصاعد حاليًا أحمد النجار".

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وعما دار على هامش اللقاء، يقول المخرج أمجد أبوالعلاء: "كلام الفنان نور الشريف معنا كان عن محبته للسودان، والأديب الطيب صالح وروايته (موسم الهجرة للشمال)، وأيضًا الشاعر الهادي آدم وقصيدته (أغدا ألقاك) التي غنتها أم كلثوم، وعندما حدثته عن أحلامي لدخول المجال السينمائي، وجه لي نصيحه بالتوجه نحو المحلية لإنجاز سينما سودانية تنطلق للعالمية، وقال لي إن السودان به مخزون كبير للحكي، ومن المفروض خروجه للعالم".

أمجد اختتم بالقول: "وتحدثنا أيضا عن حبي لأدواره مع المخرج يوسف شاهين، بأفلام (حدوتة مصرية) و(المصير)".

الفنان نور الشريف رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015.