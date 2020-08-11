فيديو: أول ديو غنائي سعودي أردني يجمع عماد محمد ومكادي نحاس

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً - فاجأت الفنانة الأردنية مكادي نحاس جمهورها بإطلاق أول ديو غنائي في مشوارها الممتد طوال 20 عاما، عبر أغنية "ما أشقاه"، التي جمعتها مع الفنان السعودي عماد محمد نجم برنامج أرابز جوت تالنت.
"ما أشقاه" كتبها محمد إبراهيم يعقوب، ولحنها محمد عبد الباقي ووزعها عارف جمن، وظهر العمل بشكل فيديو كليب ليريكال من تصميم نورا أحمد.
ويعد العمل أول ديو غنائي لمكادي نحاس رغم مشوارها الفني الطويل الممتد لأكثر من 20 سنة، كما تعيد الأغنية عماد محمد إلى الساحة الغنائية بشكل جديد بعد غياب قرابة السنة منذ آخر أغنياته "منتي برخيصة".
جدير بالذكر أن عماد محمد مطرب ونجم سعودي صاعد بدأ رحلته الغنائية منذ 16 سنة، بأول أغنياته "بعض الأيام"، التي تعاون فيها مع الملحن صلاح الهملان، كما عرف عماد بأغنيات "ما عندك مشكلة" و"الليل" وغيرها.
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