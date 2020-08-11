بعد غياب 4 سنوات.. جنات تعود لجمهورها بألبوم "أنا في انتظارك"

أعلنت الفنانة جنات عن مشاركتها في السباق الصيفي الغنائي لعام 2020، من خلال ألبومها الجديد"أنا في انتظارك"، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على آخر ألبوماتها "بنفس الكلام" الذي طرح عام 2016 .

تستعد جنات لطرح ألبومها خلال 4 أيام من الآن، حسب ما أعلنت عبرحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعبّر متابعيها عن سعادتهم بالأغصدار الغنائي الجديد،

واشتياقهم لصوتها، ولك عبر تعليقاتهم على البرومو الرسمي للألبوم.

وكان آخر ألبوم لجنات "بنفس الكلام" ضم 10 أغنيات، أبرزهم"أخدت قرار، مش رجولة، 100 دليل، بنفس الكلام، أكيد زعلت، آخر أحزاني"، وتم تصوير أغنية "عايزة أقرب" بطريقة الـ"فيديو كليب"، وحصل على أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين،

ألحان:تامر علي.

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وطرحت في صيف 2018 أغنية منفردة بعنوان "انت الإحساس"، التي حصدت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد رفاعي، توزيع:أسامة سامي.

بالإضافة إلى أغنية "لسه هتحلى" التي طرحت كـ تتر غنائي لمسلسل "كارمن"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، لتأتي في صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، بعد غياب 4 أعوام عن عالم الألبومات الغنائية الكاملة.

وتدخل صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، ليكون أول ألبوم كامل بعد 4 سنوات غياب عن عالم الألبومات