بعد أسبوع من طرحها..محمد حماقي يحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة بأغنية "هو ده حبيبي"

اجتاز الفنان محمد حماقي بأغنيته الصيفية الجديدة"هو ده حبيبي"، حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب، مكس وماستر:تميم. تعتبر الأغنية هي أول تعاون موسيقي غنائي Advertisements بين حماقي والموزع الموسيقي العالمي ريهاب، حيث سبق تعاونه معه من خلال حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الذي أقيم في المملكة العربية بين حماقي والموزع الموسيقي العالمي ريهاب، حيث سبق تعاونه معه من خلال حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وقام بإعادة توزيع ثلاث منغنيات حماقي وهم"قدام الناس، أجمل يوم، ياستار"، وحصلت على تفاعل جماهيري كبير من حضورالحفل. يذكر ان آخر إصدارات حماقي الغناية كانت من خلال أغنية "تعرف بحبك ليه" التي تم طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات المحمول الكبرى، وسجلت أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:تامر علي، توزيع:تميم.

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