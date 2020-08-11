فيديو.. يارا تطرح أحدث أغنياتها "مايهمك يابيروت"

أعلنت الفنانة يارا عن طرح أغنية جديد بعنوان "مايهمك يابيروت"، الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت يارا مقطع موسيقي من الأاغنية وعلقت عليه قائلة "مايهمك يابيروت..قريباً"،تأتي الأغنية بعد الاحداث الأليمة التي عاشتها

العاصمة اللبنانية خلال الأيام القليلة.

يذكر أن آخر إصدارات يارا الغناية، كانت من خلال أغنية "الهروب"، التي حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية عبر موقع

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الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مجد، ألحان:صامت، توزيع:شريف قاسم.

بالإضافة إلى حفلها الغنائي الأول بعد جائحة كورونا، التي أحييته في عيد الأضحى الماضي، برفقة الفنان حسين الجسمي على مسرح أوبرا دبي، أخذ الحفل الطابع الخيري لإنقاذ الأطفال المتضررين من أزمة كورونا التي أصابت العالم في مطلع العام الجاري.