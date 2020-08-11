في 3 أسابيع .. سعد لمجرد يحقق أكثر من 31 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

سجل الفنان سعد لمجرد بأغنيته "عدى الكلام"، أكثر من 31 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أسابيع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"عدى الكلام" من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي،

توزيع:توما، وتعد هي أول أغنية باللهجة المصرية لسعد في مسيرته الفنية مع أهم صانعيها، وحققت رواج جماهيري كبير فور صدورها.

ضم الكليب قصة رومانسية قصيرة لبطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعتها والتعبير عن إعجابه بها.

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يذكر أن سعد طرح أخيراً أغنية "آسف حبيبي" مع الفريق الغنائي الشهير "فناير"، وسجلت الأغنية أكثر من 56 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".