صلاح عبد الله في ذكرى نور الشريف: "نور الفن الذي لن ينطفئ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره صورة تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابه الشخصي على تويتر، في ذكرى رحيله .
وعلق: "في هذا الصباح الطيب بإذن الله أرجوكم الفاتحة والدعاء لنور الفن الذي لن ينطفئ أبدا، نور الشريف، وزودوا كمان 131 أشغال وقلب الليل".
ورحل النجم الكبير عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر نور الشريف من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، له عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "سواق الأتوبيس"، "المطارد"، "العار"، "جري الوحوش"، "عائلة الحاج متولي".
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