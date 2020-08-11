حسن شاكوش ينشر صورًا مع أبناء السقا وعامر منيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين تجمعه بأبناء الفنان أحمد السقا "حمزة"، و"ياسين".
وعلق: "حبايبي انبسطت كتير إني شوفتكم، ولاد النجم الكبير أحمد السقا والنجم عامر منيب الله يرحمه".
من ناحية أخرى، يستعد حسن شاكوش لإحياء 6 حفلات غنائية بتونس، ابتداء من 24 أغسطس الجاري، ويقدم خلال الحفلات مجموعة من أشهر أغانيه أبرزها "بنت الجيران"، "عود البطل".
وكان "شاكوش" قد طرح أغنيته "100 حساب" التي جمعته بالمطرب أحمد سعد، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع إسلام شيبسي.
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