بصور من أعمالهما.. ليلى علوي تحيي الذكرى الخامسة على رحيل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى الخامسة على رحيل النجم الكبير نور الشريف، والتي توافق 11 أغسطس.
ونشرت "ليلى" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بالنجم الراحل من أعمال مختلفة جمعتهما، هي "المصير"، "كل هذا الحب"، "شوارع من نار"، "عصر الذئاب".
وعلقت: "نور إسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة، عاش عمره كله ليه من اسمه نصيب كان فعلا نور في حياة كل اللي حواليه، الفن والتاريخ اللي سابه لسه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه".
وتابعت: "كان قريب وصاحب وحبيب لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه، تاريخ طويل من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ما خفش ولا اختفى لحظة لحد ما ربنا أمر باسترداد وديعته، دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة".
ورحل النجم الكبير عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر نور الشريف من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، له عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "سواق الأتوبيس"، "المطارد"، "العار"، "جري الوحوش"، "عائلة الحاج متولي".
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