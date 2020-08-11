"قبر فاضي أقسم بالله".. علي غزلان يتعرض لهجوم بسبب مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوبر علي غزلان، بعد اتهامه بنشر صورة لقبر صديقه الراحل مصطفى حفناوي.

وكتب "غزلان" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل، صفحة منزلة صورة لقبر فاضي ، خدت الصورة ونزلتها وكتبت عليها دعاء، الناس داخلة تقول إني بشير قبر مصطفى وإن مصطفى جوه وحرمة الميت".

وتابع: "دي صورة لقبر فاضي أقسم بالله، ومش أنا اللي مصورها، حرام عليكم، أنا مش ناقص، حرام تتاجروا بيا عشان لايكات وتشتموا، حرام عليكم وربنا، إحنا مش ناقصين، إحنا تعبانين".

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وأضاف: "حرام عليكم أنا طول الجنازة مامسكتش موبايلي أصلا ولا طلعته من جيبي وعزه جلال الله، الناس كانوا معايا تقدروا تسألوهم، قسما بالله مصورتش ومنزلتش حاجة".

واستكمل: "الناس بدل ما تدعي لمصطفى، داخلين يشتموا ويختلقوا مواضيع كذب وافتراء، وانتوا متشيروش حاجة لأي حد قبل ما تتأكدوا منها أرجوكم، في ناس ربنا ينتقم منهم بيصطادوا في المية العكرة، حسبي الله ونعم الوكيل، اتقوا الله".

ورحل عن عالمنا اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أمس الإثنين، بعد إصابته بنزيف في المخ، منذ أيام، استلزم نقله للمستشفى، بعد دخوله في غيبوبة.