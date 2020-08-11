فنان الكاريكاتير تاج يكشف تفاصيل علاجه من الكورونا‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف فنان الكاريكاتير الكبير عبد العزيز تاج أنه يخضع حاليا للعلاج في مستشفى الصدر بالإسكندرية، بعد التأكد من إصابته بالكورونا، موضحا أنه نقل إليها منذ 5 أيام.

فنان الكاريكاتير عبد العزيز تاج في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "أحظى بالرعاية الكاملة في المستشفى، وأتناول ما يقرب من 23 قرصا و4 حقن يوميا، وقرر الأطباء حجزي لمدة 14 يوما، وأقوم بعدها بإجراء المسحة للتأكد من تحول الحالة إلى السلبية، وقبل الحضور إلى الإسكندرية ذهبت للعلاج بأحد المراكز، لكن للأسف وجدت الليلة الواحدة تصل تكلفتها إلى 15 ألف جنيه، وأجد حاليا في مستشفى الصدر بكوم الشقافة، الرعاية الكاملة من الأطباء".

الفنان عبد العزيز تاج من جيل الستينيات، عمل فى عدة صحف ومجلات منها روزاليوسف، وصباح الخير، وسمير، والهلال، والجمهورية، كاريكاتير.

وقدم تاج بمشاركة الفنان الراحل محمود الجندي، العديد من برامج كاريكاتير فى القنوات الفضائية منها art ،وmbc ، وأصدر عدة كتب منها "هكذا يتحدث الكاريكاتير" الذي كتب له المقدمة صلاح جاهين، وكتاب "مائة كاريكاتير عليهم القيمة".