"نفوسكن الدنيئة والمريضة ".. ريما رحباني ترد بقوة على شائعة وفاة فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رغم نفيها شائعة وفاة والدتها النجمة اللبنانية فيروز، إلا أن الشائعة تم تداولها على نطاق واسع بعدها، ما جعل ريما رحباني ابنة فيروز، ترد بقوة على مروجي الشائعة.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "يا ولاد روحوا إلعبوا بعيد، كل شي عم تفبركوه من إشاعات وصوَر وخبار وبشاعات، ما بتشبه إلا نفوسكن الدنيئة والمريضة رح يرتد عليكن".

وتابعت: "ما أبشعكن وما أوضحكن، حتّى بهيك وقت من سواد وحزن ومأساة هالبلد، ما قدرتوا تتخطوا حقدكن وكرهكن، وتنيموا وساختكن، بأكدلكن الأذى اللي رايدينوا من هيك فبركات على أنواعا ما عم يصيبنا إلنا لأنو نحنا منعرفكن وحافظينكن وحافظين بشاعتكن".

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وأضافت: "بس عم يصيب الناس اللي ما عادت قادرة تحمل ولا أي شي إضافي، من بشاعات الكون والزمن اللي وصلنالو، وأكيد بأكدلكن كمان إنها عم تأذيكن إلكن، وإن شالله نهار رح تدفعوا ثمنها".

واستكملت: "ولهالزمن اللي صار فيه تناقل إشاعات وقَتل ناس بعدا موجودة يطوّل بعمرا بدون التأكد أو التفكير أو المراجعة هيدا ما اسمو إلا مشاركة بالجريمة والبشاعة، لا مصادر مقرّبة ولا مواقع إخبارية ولا فنيّة ولا واتساب ولا مكاتب إعلامية كلو تفنيص ومساهمة أكبر بنشر الكذب".

وكانت شائعات قد طالت النجمة فيروز، عقب انفجار مرفأ بيروت، لترد ابنتها وتكذب الشائعة، التي سرعان ما انتشرت مرة أخرى.