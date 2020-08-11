ريهام سعيد تروج عن عمل جديد في مجال التمثيل

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن موعد إنتهاء وقفها كإعلامية وتروج لمفاجأة جديدة لها في مجال التمثيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت ريهام عبر حسابها قائلة : "باقي من الزمن ١٧ يوم ووقفي كاعلامية ينتهي
وأضافت ريهام قائلة : " لكل واحد عنده مشكله كل حاجه بتعدي واللي جاي احلى ربنا كريم وعظيم وكبير.. صباح الفل".
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