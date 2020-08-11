وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

ادلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، صباح اليوم، الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة ابو بكر الصديق التجريبي بالشيخ زايد.

وقالت وزيرة الثقافة : "ان المجلس الجديد ياتى استكمالا للحياة التشريعية

في مصر ويعد تأكيدا على نجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل افضل لشعبها.



وأضافت عبد الدايم ان الغرفة

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التشريعية الثانية والمتمثله في مجلس الشيوخ تعد احد ركائز ودعائم العمليه الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن.



وحثت "عبد الدايم" المواطنين على المشاركة الايجابية في الاستحقاق الإنتخابي من واقع المسئولية لكل مواطن من اجل إختيار أفضل من يمثلهم في هذا المجلس.





