في ذكرى وفاة نور الشريف.. صلاح عبد الله : نور الفن اللي هيفضل يلالي

أحيا الفنان القدير صلاح عبد الله الذكرى الخامسة لوفاة نور الشريف، وذلك من خلال نشر صورة تجمعهما سوياً، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب صلاح على الصورة"نور الشريف مع السلامة يانور قلبي يانور عيني يانور الفن اللي هيفضل يلالي، مع السلامة ياأستاذي ياحبيبي ياصديقي ياأستاذي الغالي، مع السلامة يامشواري من كتيبة

الإعدام لحد مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالي، بدموعي مثلت معاك أصعب وأغلى المشاهد، وبدموعي بنعيك وربنا على حبي ليك شاهد ودعمك وتشجيعك ليا مكانش غريب عليك، لأنك كنت بتعمل كده مع كل اللي حواليك، غصب عني خلص الكلام بس انت مش حتخلص أبداً، أسألكم الفاتحة والدعاء لنور الشريف".

وطلب من متابعيه الدعاء قائلاً:" ‏في هذا الصباح الطيب بإذن الله أرجوكم الفاتحة والدعاء لنور الفن الذي لن ينطفئ أبداً ⁧‫نور الشريف، وزودوا كمان ١٣١أشغال وقلب الليل".

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رحل الشريف عن دنيانا بتاريخ 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز الـ69 عاماً بعد صراع مع المرض، وكان آخر أعماله السينمائية من خلال فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشاركه البطولة"ميرفت أمين، سمير صبري، شريف رمزي، أيتن عامر، كريم قاسم، من تأليف وإخراج:أمير رمسيس.