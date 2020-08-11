أحيت النجمة هالة صدقي ذكرى وفاة الفنان القدير نور الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هالة عبر حسابها قائلة : Advertisements "بكاميرا نور الشريف.. حبيبي كان بيحب التصوير جدًا"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور داعيين له بالرحمه والمغفرة. "بكاميرا نور الشريف.. حبيبي كان بيحب التصوير جدًا"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور داعيين له بالرحمه والمغفرة. ويذكر أن رحل الفنان القدير نور الشريف 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة، وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. هالة صدقي تشارك جمهورها مجموعة صور بعدسة نور الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.