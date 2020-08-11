"كان ليه نصيب من اسمه".. ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة نور الشريف

أحيت النجمة ليلى علوي ذكرى وفاة الفنان القدير نور الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت ليلى عبر حسابها قائلة : "نور.. اسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة، عاش عمره

كله ليه من اسمه نصيب كان فعلًا نور في حياة كل اللي حواليه.. الفن والتاريخ اللي سابه لسه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه".

وتابعت : "كان قريبًا وصاحبًا وحبيبًا لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه.. تاريخ طويل من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ما خفش ولا اختفى لحظة لحد ما ربنا أمر باسترداد وديعته.. دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة".