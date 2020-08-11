"ملتقى الساقية للكتاب" يعود من جديد بحضور نجوم الفن والثقافة

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم الملتقى السنوي للكتاب فى دورته التاسعة ومدته عشرة أيام فى الفترة ما بين 17 إلى 26 من أغسطس في قاعة النهر، وسيتم استقبال الزائرين طوال اليوم ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً، مع الالتزام بجميع قواعد التباعد الاجتماعي.

وهذا العام يحمل الملتقى مفاجآت عدة لزواره من أهمها حضور مجموعة منوعة من الكتاب والضيوف الذين سيلتقوا بقرائهم ومحبيهم ومنهم الكاتبة د. سارة الذهبي التى ستتواجد فى افتتاح الملتقى الإثنين 17 من أغسطس والكاتبة "مريم أحمد على".

بالإضافة لمجموعة مميزة أخرى من الضيوف الذين سيقدم بعضهم ندوات وجلسات مناقشة وورش عمل وهم الباشمذيع محمد عبدالقادر، د.أمير منير، الباحث باسم الجنوبي، سارة النجار، عمرو المنوفي، محمد الجيزاوي، كاتب الرعب محمد عصمت، الإعلامي محمد هشام، هشام عيد، يوسف عماد، برديس سعد، الفنان علاء صابر.

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كما سيتضمن المعرض أكثر من فعالية فنية غنائية وشعرية مع كل من الشعراء إبراهيم فرج، محمد إبراهيم، المطرب زياد عادل، وحفل للفريق الفني "جنوبيان"، ويختتم المعرض لقاء وورشة عمل مع الفنان "محمد خميس".

يشترك فى الملتقى هذا العام مجموعة منوعة من دور النشر وهى "دار تويا، دار دوّن، الرسم بالكلمات، دارك للنشر والتوزيع، شهرزاد، الهالة".

يعد معرض الساقية للكتاب من ضمن أهم الفعاليات التى تنظمها ساقية عبدالمنعم الصاوي؛ لدوره الكبير فى تقريب المسافات بين القراء وكتّابهم المفضلين وفتح باب النقاشات الموسعة حول الأعمال الأدبية المختلفة من خلال الندوات وحفلات التوقيع وجلسات المناقشة وورش العمل ، كما يعمل الملتقى على تأكيد أهمية الكتاب وأثره فى نشر الوعى فى المجتمع فى ظل التطور التقنى وتنوع مصادر المعرفة، كما أنه يوفر منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافى بين رواد الملتقى حيث الندوات الأدبية والثقافية التى لا تنضب أبدًا خلال أيام الملتقى.