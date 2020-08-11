العراقية حياة اللامي تخوض أولى تجاربها التمثيلية بـ"المملكة"

تعاقدت الفنانة الشابة حياة اللامي، على المشاركة في بطولة المسلسل التاريخي "المملكة"، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية أولًا تمهيدًا لطرحه عبر القنوات الفضائية بعد ذلك.
من جانبها أعربت العراقية حياة اللامي، في تصريحات صحفية، عن سعادتها بخوض تجربة التمثيل، للمرة الأولى، من بوابة المسلسلات الدرامية التاريخية التي تهدفإلى تعريف الشباب والنشء بتاريخه وأمجاد أجداده.
وأضافت حياة اللامي، أن المسلسل يحمل عبق التاريخ ولم يتحدث عن المملكة السعودية بل يتحدث عن إحدى الممالك الإسلامية الشهيرة ومحاربتهم للإمبراطورية العثمانية، ويرصد المسلسل قصصًا وبطولات تاريخية عربية إسلامية تظهرعلى الشاشة، للمرة الأولى، بخلاف ما يروجه الأتراك عبر شاشات الدراما الكاذبة التي يروجون لها، مثل "أرطغول" وغيرها من المسلسلات التي تتحدث عن تلك الحقبة التاريخية.
مشيرة إلى أنها ستبدأ في تصوير المسلسل نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من معاينة الأماكن التي سيتم التصوير فيها وملابس الشخصيات، مؤكدة أن المسلسل سيكون بطولة جماعية لنجمين عربيين محبوبين، المسلسل تأليف صالح الخالدي، وإخراج عبدالله سعد.
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