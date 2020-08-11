تفخر شركة هواوي بتقديم فرصة رائعة لعشاق الموسيقى في دولة الإمارات حيث أصبح بإمكانهم الاستماع إلى الألبوم الجديد للنجمة اللبنانية إليسا عبر تطبيق HUAWEI Music مجاناً. ونجحت الفنانة الشهيرة إليسا خلال السنوات في استقطاب أعداد هائلة من المتابعين من عشاق الموسيقى في دولة الإمارات لأسلوبها الغنائي الفريد. والآن يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي و HONOR الاستمتاع بأجمل أغاني ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بمجرد تسجيل الدخول إلى تطبيق HUAWEI Music.
للمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على الخبر المرفق طيه بعنوان (أجمل الأغاني لعشاق الموسيقى في أحدث ألبوم للنجمة إليسا على تطبيق HUAWEI Music مجاناً)
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل الأغاني لعشاق الموسيقى في أحدث ألبوم للنجمة إليسا على تطبيق HUAWEI Music مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.