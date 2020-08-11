تفخر شركة هواوي بتقديم فرصة رائعة لعشاق الموسيقى في دولة الإمارات حيث أصبح بإمكانهم الاستماع إلى الألبوم الجديد للنجمة اللبنانية إليسا عبر تطبيق HUAWEI Music مجاناً. ونجحت الفنانة الشهيرة إليسا خلال السنوات في استقطاب أعداد هائلة من المتابعين من عشاق الموسيقى في دولة الإمارات لأسلوبها الغنائي الفريد. والآن يمكن لمستخدمي أجهزة هواوي و HONOR الاستمتاع بأجمل أغاني ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بمجرد تسجيل الدخول إلى تطبيق HUAWEI Music.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على الخبر المرفق طيه بعنوان (أجمل الأغاني لعشاق الموسيقى في أحدث ألبوم للنجمة إليسا على تطبيق HUAWEI Music مجاناً)