اكتشاف ثوري.. بذور يمكنها إنقاص الوزن بسرعة مذهلة يعود عمرها للقرن 16

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وبات عدد كبير من الناس يهتم بصورة كبيرة بالمصادر الصحية والطبيعية، التي يمكنها أن تنقص الوزن وتقدم فوائد صحية مذهلة من دون اللجوء إلى وسائل كيميائية أو جراحية.

أشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن بذور الشيا، يمكن أن تكون الضالة التي يبحث عنها أي شخص يحاول إنقاص وزنه.

تنتمي بذور الشياء لعائلة سالفيا هيسبانيكا، ويعود استخدامها إلى حضارة الأزتك في القرن السادس عشر.

وعلى مر السنين، باتت بذور الشيا طعاما صحيا شهيرا، بسبب فوائده الصحية المذهلة سواء عند تناوله مطبوخا أو نيئا.

وجاءت أبرز الفوائد الصحية لبذور الشيا على النحو التالي:

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1- أحماض أوميغا 3 الدهنية:

تعتبر بذور الشيا مصدرا رئيسيا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث يحتوي على نسب أكبر من أسماك السلمون.

2- مضادات أكسدة:

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة، والتي لها تأثير إيجابي على الصحة لأنها تساعد في مكافحة الشيخوخة والسرطان.

3- البروتين:

تحتوي بذور الشيا على نسب عالية من البروتين، ما يجعلها طعامًا مثاليًا لتضمينه في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

4- غنية بالألياف:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، يساعد ذلك الجسم على امتصاص الطعام بشكل أفضل وتحسين عملية الهضم، وزيادة الشعور بالشبع.

5- تساعد في إنقاص الوزن:

نظرًا لأن بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين، بينما تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فهي بمثابة طعام ممتاز يمكن أن يساعدك في إدارة الوزن الصحي والحفاظ عليه.