تراند اليوم : مفاجأة في التقرير الطبي لمصطفى حفناوي: كان يتعاطي الترامادول

فجر المستشفى الجوي التخصصي، مفاجأة عن حالة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، والذي تسببت وفاته في توجيه اتهامات للمستشفى بالإهمال الصحي.

التقرير الطبي الذي حصلنا على نسخة منه أفاد بأن اليوتيوبر الشهير دخل المستشفى يوم 5 أغسطس الجاري، يعاني من آلام في البطن، ورفض الحجز في المستشفى موقعًا إقرار على نفسه بمسؤوليته التامة عن خروجه من المستشفى بحالته المرضية التي دخل بها.

لكن مع خروج مصطفى مع المستشفى، عاد مرة آخرى إلى المستشفى بعد 24 ساعة يعاني من آلام حادة في البطن وتم حجزه في المستشفى وكانت العلامات الحيوية مستقرة، حسب التقرير الطبي، ليتم حجزه في الرعاية المركزة تحت العلاج والملاحظة.

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وتوفى اليوتيوبر والإنفلونسر الشهير مصطفى حفناوي، وذلك بعد معاناته مع جلطة في المخ، ودخل على إثرها في غيبوبة بالمستشفى الجوي.