مشادة كلامية بين بدرية طلبة ومتابعيها بسبب نعيها لمصطفى حفناوي

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية بدرية طلبة، اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، والذي رحل عن عالمنا الاثنين ١٠ أغسطس بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة ورحل لها بسبب خطأ في تشخيص حالته.

بدرية طلبة، قالت في نعيه عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله اتعظوا بقى ياللى هم الدنيا منسيكم الآخرة الله يرحمك ويصبر قلب أمك وكل اللى بيحبوك، أدعوله بالرحمة راح في غمضة عين بشوية مغص لله الأمر من قبل ومن بعد".

وتسبب هذا التعليق في حالة من الجدل الواسع حيث دخلت بدرية فى مشادة مع متابعيها، حيث قالت متابعة لها: "طيب ما تتعظي انتى الاول" .

لترد بدرية طلبة قائلة: "طب ما تقولي للي خلفتك ومعرفتش تربيكي، عارفه ليه؟ لأنها خلفت زبالة زيك معندهاش دم ومبتعرفش تحترم نفسها".

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كما ردت على متابع آخر قائلة : "عارف يا ابن... قسما بالله شكلي هسلم أمك وهوديك في 60 داهية، احترم نفسك ولا تحب تجرب!".

وقالت أخرى: "اتعلمي انتي الأول وشوفوا لبسكم ومكياچكم وتصرفاتكم".

وردت بدرية قائلة : "اه بس على الملأ قدام العالم بأن ده شغلنا، لكن لو دورتي على أخلاقنا وتربيتنا، هتلاقينا نعرف ربنا وأهلنا البسطاء ربونا تربية كويسة وأولها إننا نحترم نفسنا ونحترم الناس، مش زيك وزي أهلك اللي خلفوكي ومعرفوش يربوكي يا زبالة".

بدرية طلبة