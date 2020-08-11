بعد زواجه فجأة.. تعرف عروس الفنان محمد عساف

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره واحتفل بزفافه على فتاة فلسطينية من خارج الوسط الفني، وذلك مساء الأحد 9 أغسطس.

وعروس محمد عساف تُدعى ريم عودة، وهي من اب فلسطيني الجنسية عاش وتربى في غزة وهاجر إلى الدنمارك وتزوج والدتها هناك، بحسب برنامج Trending المذاع عبر قناة MBC.

عروس عساف تبلغ من العمر 22 عامًا، حيث أنها من مواليد عام 1998 ، أي أنها تصغره بنحو 9 أعوام، حيث أنه يبلغ عمره 31 عامًا.

يذكر أن الحفل أقيم مساء الأحد 9 أغسطس، في دبي، واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

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وبحسب المصادر فأن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى ابنهما الفنان، ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين، فاستغل عساف تواجدهما وأقام حفل الزفاف .

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد ارتبط بعلاقة خطوبة من قبل مع الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي إلا أن علاقتهما لم تدم طويلاً، وكشفت لينا عن سبب فسخ الخطوبة بقولها: "عندما تمت خطوبتي كنت أعمل في التلفزيون، وهذا فتح المجال لكلام الناس، ولو لم أكن مقدمة برامج معروفة ولو لم يكن محمد فناناً مشهوراً لما التفت أحد إلى موضوع فسخ خطوبتنا".

وأضافت: "أنا أقول لهم انتقدوا عملي لكي أتطور، ولكن أن تنتقدوا حياتي الشخصية فهذا قرار مشترك بيني وبين محمد، وكل القصة أننا تعارفنا وأعلنّا خطبتنا، ثم افترقنا حتى لا نندم على الزواج ومن ثم الطلاق".