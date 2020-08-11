بالمستندات.. إلهام الفضالة تكشف عن أجرها في عدد من أعمالها الفنية

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بكشفها عن الأجر الذي تقاضته عن بعض الأعمال الفنية، التي شاركت فيها، وذلك للردّ على فنانة اتهمتها بالحصول على أموال كثيرة، دون أن تذكر اسم هذه الفنانة.

الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو، على حسابها بتطبيق "سناب شات"، أظهرت فيه مجموعة من العقود التي وقّعتها مع شركات إنتاج مختلفة، وركزت الكاميرا على الأجر الذي تقاضته.

وأظهرت العقود تعاقد إلهام الفضالة مع 3 شركات وهي: "عامر الصباح"، و"المجموعة الفنية"، و"ديتونا"، وكشفت أنها قدمت مسلسلين مع "عامر الصباح" عام 2016 وتقاضت عنهما 120 ألف دينار كويتي.

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كما كشفت عن أجرها في عمل قدمته مع "المجموعة الفنية" حيث تقاضت 90 ألف دينار كويتي، كما قدمت عمل مع "ديتونا" مقابل 60 ألف دينار كويتي.

الفنانة الكويتية علّقت على الفيديو بقولها: "ردا على كل عيال قراية وكلن يعرفه خيه وإحنا بالكاري مادري ما كاري".

الهام الفضالة