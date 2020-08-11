منى الشاذلي توجه رسالة دعم لحسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

رنا صلاح الدين - تعرّض الفنان الإماراتي حسين الجسمي لحملة تنمر شديدة مؤخرا، بعد حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تداول المتابعون تدوينة نشرها بتاريخ 2 أغسطس الجاري، كتب فيها: "بحبّك يا لبنان لتخلص الدني"، وسخر بعضهم منه، لافتين إلى أن محبته لأي شخص أو مكان تعد فأل سوء.

الإعلامية المصرية منى الشاذلي حرصت على توجيه رسالة دعم للجسمي، عبرت فيها عن مدى إعجابها بفنه، حيث كتبت، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "#حسين_الجسمي.. أحببنا فيك صوتك وأغانيك واختياراتك الفنية .. كما أحببنا فيك أدبك و رقيك و اخلاقك الرفيعة".

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وأضافت: "أحببنا فيك مشاركتك لنا فى مناسباتنا وافراحنا واحزاننا وكأنك واحد منا ، بل انت بالفعل واحد منا.. حسين الجسمي انت بالنسبة لنا لست مجرد مطرب ناجح جدا وصاحب اغاني نحفظها و نتغنى بها و فقط، انت نموذج للفنان الذكي بلا غرور .. المتميز بلا تعالي .. الموهوب بلا تكلف. انت ابن الامارات الذي يعتبرك كل عربي ابن بلاده".

وكان الفنان حسين الجسمي قد علق مؤخرا على حملة التنمر ضده، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً .. جميعكم نحب".