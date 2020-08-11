شهيرة عن شائعة وفاة محمود ياسين: «بقينا «ملطشة»

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة المصرية شهيرة، على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

شهيرة، قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" : "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة، مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده تهريج، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات، قضاء الله لسه مجاش، عاوزين مننا إيه؟".

وأضافت: "لا أعلم سبب الحقد والغل لدى البعض من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين ونشر أخبار وفاة الفنانين، مش لاقيين حد يردهم، وناس كتير تواصلت معي لأن خبر وفاة محمود ياسين انتشر، وقلة الأدب وصلت للذروة إحنا بقينا ملطشة".

وكانت الفنانة شهيرة د ذكرت مؤخرا أن مرض الفنان محمود يا سين لا علاج له وأنها قامت بمنع أبنائه من زيارته منذ ما يقرب من الثلاثة أشهر وأنها الوحيدة التي تتعامل معه وذلك خوفا من فيروس كورونا.

النجم محمود ياسين يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، ومن أهم أعماله "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أفواه وأرانب"، "الخيط الرفيع"، "أنف و3 عيون"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أغنية على الممر"، وغيرها.