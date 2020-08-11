ريهام سعيد: ابني امتنع عن الخروج معي بسبب هذا الموقف المحرج

رنا صلاح الدين - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرّضها لموقف محرج مع نجلها، تسبب في امتناعه عن الخروج معها منذ ذلك الوقت.

ريهام نشرت مقطع فيديو من إحدى احلقات برنامجها المتوقف "صبايا الخير"، على حسابها الخاص "إنستغرام، قالت فيه إنها كانت ذاهبة مع ابنها إلى السينما، بالتزامن مع قضية الطفلة "زينة" التي تم اغتصابها قبل سنوات، فتعرضت للتنمّر من أحد شخص، والذي حاول تقليدها وهي تقول عمّن اغتصب الطفلة "يا حيوان".

ريهام سعيد

وأضافت أن ابنها حاول الرجوع الى هذا الشخص ليتشاجر معه، ولكنها منعته حتى لا يعرّض نفسه للخطر، ولفتت إلى أن هذا الموقف أحرجها بشدة أمام ابنها.

Advertisements

الإعلامية المصرية كشفت أن ابنها امتنع عن الخروج معها بعد هذا الموقف الذي وصفته بأنه غير إنساني ولا يمت الى الأخلاق والدين بصلة.

ريهام سعيد علقت على الفيديو، بقولها: "اسمعوا الحكايه دي من ٧ سنين.. رحلة عذاب والله ولعلمكوا من يومها مش بيخرج معايه و ردا علي الي بيقول ليه بقيتي تبلغي و ترفعي قضايا عشان استحملت كتير اوي و كفايه".

ريهام سعيد