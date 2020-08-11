ماذا قال شريف منير عن الموت وسبب قلقه؟

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري شريف منير، عن علاقته بأولاده وأمنيته لهم، وكذلك الموت وسبب قلقه خلال السنوات الماضية.

شريف منير، قال انا انسان مش مادي يعني مش هشتغل عشان خاطر الفلوس، والدليل على كلامي اني قعدت 3 أو 4 سنوات لم أدخل أي أعمال فنية وكان بيجيلي شغل وبرفضه، فموضوع اني مادي ده مش موجود عندي خالص.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "its show time" تقديم الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة cbc، اللي بيشغلني دايما أكون مأمن بيتي وحياتي، لأن مثلا في اخر سنين ليا أصحاب كتير ماتوا، فدايما بيشغلنى موضوع الموت وأقول لما أموت ولادي هيعملوا ايه من بعدي، لإني مش عاوزهم يحتاجوا لحد أو يتعبوا من بعدي.

وتابع، بدأت أفكر في الموضوع ده بعد ما كبرت شوية، وكمان انا مش عاوز ولادي يكونوا بعاد عن بعض وبحبهم جدا يكونوا مرتبطين أوى ببعض، والاخوات اللي بيبعدوا عن بعض بيخسروا كتير أوى فانا بخاف من الحتة دي وعاوزهم دايما مرتبطين ببعض حتى لو مش أشقاء.