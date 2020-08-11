سهير شلبي تكشف تفاصيل تعرض شقة نجلها للسرقة

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رنا صلاح الدين - تعرضت شقة نجل الإعلامية المصرية سهير شلبي، والذي يدعى عمرو أحمد سمير، المتواجدة في التجمع الخامس للسرقة.
سهير شلبي كشفت تفاصيل ما حدث، حيث قالت إن ابنها فوجئ فور عودته من الساحل الشمالي بأن شقته في التجمع الخامس تعرضت للسرقة، بعد قيام اللصوص بكسر الباب الحديدي وباب الشقة الخشبي لاقتحام الشقة وسرقتها.
سهير شلبي
وأضافت أن اللصوص سرقوا كل ذي قيمة داخل الشقة، مثل المصوغات الذهبية لزوجته، ومبلغ مادي، و4 لاب توب.
وأكدت أن نجلها وجد الشقة في حالة يرثى لها عند عودته، حيث وجد مقتنياتها مبعثرة على الأرض، إثر سرقة اللصوص للشقة.
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