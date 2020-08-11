فن ومشاهير

أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا في عيد ميلاده

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

 

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وأكد بانديراس، الذي اشتهر بدوره في أفلام مثل "ذا ماسك أوف زورو" و"فيلاديلفيا" و"إيفيتا" و"المحارب الـ13"، على تويتر إصابته بالفيروس في يوم احتفاله بعيد ميلاده الستين.

 

وكتب بانديراس (60 عاما) على "تويتر": أود أن أضيف أنني بخير نسبيا، أنا فقط أشعر بإرهاق أكثر من المعتاد وأثق أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن.

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