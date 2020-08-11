شريف منير يتحدث عن حياته الشخصية وخوفه على بناته

متابعة بتجـــــــــــرد: حل النجم شريف منير ضيفاً على برنامج “its show time” الذي تقدمه الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة cbc، حيث قال: “انا إنسان غير مادي ولا اعمل من أجل المال فقط، والدليل على كلامي أنني جلست في المنزل ثلاث أو أربع سنوات لم أدخل أي أعمال فنية وكانت تأتيني عروض لأعمال وأرفضها، فموضوع أنني شخص مادي ليس له وجود عندي نهائياً.

وأضاف: “ما يشغلني دائماً أن أكون مأمن بيتي وحياتي، لأن مثلا في السنوات الأخيرة لي أصحاب كثيرون رحلوا عن الدنيا، ولذلك ما يشغلني دائما هو موضوع الموت، وأقول عندما أموت ماذا سوف تفعل بناتي من بعدي، لأنني لا أريد أن يحتجن لأحد أو يتعبن من بعدي”.

وتابع: “بدأت أفكر في هذا الموضوع بعدما كبرت سني قليلاً، كما أنني لا أريد أن تكون بناتي بعيدات عن بعضهن وأحبهن جدا أن يكنَّ مرتبطات ببعضهن، فالإخوة الذين يبعدون عن بعضهم يخسرون كثيراً جداً، فأنا أخاف من هذا الأمر وأريدهن دائماً مرتبطات ببعضهن حتى لو لم يكنَّ شقيقات.