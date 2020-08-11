كارول سماحة تشّن هجومًا لاذعًا على هؤلاء وتستعين بـ تشي جيفارا

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن غضبها من أداء بعض الإعلاميين الذين يدعمون الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة بدلًا من الدفاع عن المواطنين اللبنايين الذين تضرّروا من إنفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى سقوط العديد من الضحايا والشهداء والمفقودين.

وكتبت كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “أكتر شي عم يستفزني هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللي عم بمثلوا اليوم دور المعارضة واللي عم بيوزعولنا دروس بالوطنية والضمير وهني أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن.. الإعلام السياسي في لبنان للأسف مزيف ومسيس! كفى إستعراضات”.

وأضافت: “واللي بحزن بعد في ناس ساذجة بتصدقن وبتزقفلن”.

وفي تغريدة أخرى استعانت كارول سماحة بمقولة لـ”تشي جيفارا” عن خيانة الإعلام وجاء فيها: “لا شيئ أسوء من خيانة الإعلام.. فالرصاص الغادر فد يقتل أفرادا..بينما الإعلام الخائن قد يقتل أمما – CheGuevara”.