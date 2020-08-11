متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الخبر الذي انتشر عن الإعلامية منى أبو حمزة حول توليها حقيبة وزارة الإعلام، غردت الكاتبة منى طايع متوجهة الى أبو حمزة بالقول: “طبعا إنت أذكى من إنك توافقي بهالظروف بس إذا تشكلت حكومة مستقلة إنت من الشخصيات التي تستحق عن جدارة أن تتبوأ هذا المركز ثقافة وذكاء و مصداقية و وطنية”. بدورها علقت منى أبو حمزة على التغريدة كاتبة: “‏‎يا ريت المفكّرين إلي متلك يتولوا زمام هالبلد. يا ريت يسلّموه للأمهات يا ريت يسلموه لهالجيل الجديد الي اتحرر من إستزلام أهله لهالطاقات الي أفقها وسع العالم مش للي عم يردونا عالمناطقية والضيع والعائلات والجباب”. وأضافت: “صارو متل ملالات حرب ال ١٤ المجنزرة، وين ما بتمرق بيبطل العشب يطلع”.

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كانت هذه تفاصيل خبر منى أبو حمزة عن السياسيين اللبنانيين: صاروا متل ملالات الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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