طرح فيلم “توأم روحي” في الصالات المصرية بهذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه الجديد “توأم روحي”، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، في الصالات السينمائية المصرية يوم 19 أغسطس الجاري، بعد أن كان مقررًا طرحه في موسم عيد الأضحى.

وجرى تصوير مشاهد الفيلم، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية، بين مصر وفرنسا.

وتدور أحداث “توأم روحي” في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب تجمع بطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل، ومع تصاعد الأحداث تواجه الحبيبين العديد من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق حبهما.

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الفيلم من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كل من: حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.

يذكر أن المنتج أحمد السبكي طرح مؤخراً الإعلان الرسمي لـ”توأم روحي”.