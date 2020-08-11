هل يعيش ايلكر كاليلي وبيران داملا يلماز قصة حب؟

Aug 11, 2020 أفادت تقارير صحفية ان النجم التركي ايلكر كاليلي والنجمة التركية بيران داملا يلماز يعيشان قصة حب منذ شهر. اشتهر التركي ايلكر كاليلي بالعديد من الأعمال الدرامية منها “النهاية”، “المين الضائعة”، “القاع” وغيرها. أما التركية بيران داملا يلماز شاركت بالعديد من المسلسلات منها “أزهار”، “أيلول”، ” Canevim” وغيرها. كما شاركت في عدة افلام سينمائية.







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