هل ينضم أحمد فهمي إلى محمد إمام في بطولة “الملك”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت الجهة المنتجة لمسلسل (الملك)، للمخرجة شيرين عادل في مفاوضات مع الفنان أحمد فهمي للمشاركة في بطولة المسلسل مع الفنان محمد إمام في رمضان المقبل.

وقال مصدر، خاص إن فهمي لم يحسم موقفه من العرض المُقدم إليه، بخاصة مع عدم شروع السيناريست محمد صلاح العزب في كتابة الحلقات، واكتفائه بكتابة المعالجة الدرامية فقط حتي الآن، مضيفاً أن أحداث المسلسل تعتمد علي وجود بطلَين وتدور في أجواء من الأكشن والكوميديا.

يُذكر أن آخر مسلسلات أحمد فهمي كان مسلسل (رجالة البيت)، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وآخرون، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.