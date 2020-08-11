متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت الجهة المنتجة لمسلسل (الملك)، للمخرجة شيرين عادل في مفاوضات مع الفنان أحمد فهمي للمشاركة في بطولة المسلسل مع الفنان محمد إمام في رمضان المقبل.
وقال مصدر، خاص إن فهمي لم يحسم موقفه من العرض المُقدم إليه، بخاصة مع عدم شروع السيناريست محمد صلاح العزب في كتابة الحلقات، واكتفائه بكتابة المعالجة الدرامية فقط حتي الآن، مضيفاً أن أحداث المسلسل تعتمد علي وجود بطلَين وتدور في أجواء من الأكشن والكوميديا.
يُذكر أن آخر مسلسلات أحمد فهمي كان مسلسل (رجالة البيت)، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وآخرون، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل ينضم أحمد فهمي إلى محمد إمام في بطولة “الملك”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.