فريدة سيف النصر تُهاجم بيل جيتس

متابعة بتجـــــــــــــرد: شنَّت الفنانة المصرية القديرة، فريدة سيف النصر، هجوماً لاذعاً على الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مالك شركة «مايكروسوفت»، بسبب توقعه بأن العالم سيواجه أسوأ من وباء فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشرت سيف النصر، صورة لـ (جيتس)، وعلَّقت عليها قائلة: «هو أنت عرَّاف! ياخلّاف الظنون يا رب، الله ما اداش علمه لحد؟ كتير كده، عرفت ومتأكد منين؟ إلا إذا كنتم السبب، ما أنت قايل عن كورونا قبلها بسنة».

وأضافت: «بالبلدي فالك في دارك.. وإحنا معانا ربنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم. الدعاء يرفع البلاء.. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، وليس لها من دون الله كاشفة».

وتابعت: «اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ورب الكعبة وبالصلاة على محمد، هتعدي علينا زي شوية تراب في الهوا، وأنتم اللي هاتشيلوا الليلة، هو كده، الله عنود ولا يعانَد».