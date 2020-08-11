سيف نبيل يشدو في دبي أوبرا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت دبي أوبرا عن مجموعة من الحفلات والعروض الرائعة، تستهلِّها بالحفل الموسيقى العربي المرتقب في 20 أغسطس الجاري، الذي يضمّ النجم العراقي سيف نبيل والنجم الفلسطيني محمد عساف، بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي و”سبوتلايت”.

ومن المقرر أن يقدّم سيف نبيل خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها “فوك القمة” و”ما ديبت” و”غصبًا” و”يا روحي” و”لو” التي طرحها مؤخرًا من ألبوم “انتهى الموضوع”.

وسيتم اتباع تدابير التباعد الاجتماعي والسلامة بدقة من قِبل إدارة دبي أوبرا لضمان سلامة وراحة الضيوف أثناء حضورهم العرض، ومن بين إجراءات الصحة والسلامة المتّبعة التنظيف والتعقيم الأكثر تكرارًا، والتباعد الاجتماعي عند منصّات الاستقبال وداخل المكان، والحدّ من القدرة الاستيعابية من حيث المقاعد المتاحة للجلوس، وغيرها.