نتائج صادمة لاستفتاء "أفضل جيمس بوند"

أجرت مجلة أخبار الإذاعة البريطانية "RadioTimes" استفتاءً لاختيار الممثل المفضل لدى البريطانيين، ممن جسدوا شخصية العميل الشهير جيمس بوند على الشاشة الفضية على مدار أجزائه الـ 25.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن نتيجة الاستفتاء كانت صادمة في بعض النتائج، ومنطقية فيما يخص المتصدر، فكان اختيار البريطانيين لأفضل من أدى دور جيمس بوند من نصيب النجم الاسكتلندي الشهير شون كونري.

في حين كانت المفاجأة أن النجم الكبير روجر مور، والنجم دانيال كريج الذي يجسد شخصية بوند حاليا، لم ينجحا في الوصول للمراتب الثلاث الأولى من الاستفتاء.

وكانت نتيجة الاستفتاء بحصد النجم القدير شون كونري لأعلى نسبة من التصويت 44%، ومن بعده النجم تيموثي دالتون في المركز الثاني بحصده نسبة 32% من التصويت ثم في المركز الثالث جاء النجم الكبير "بيرس بروسنان" الذي حصد على 23%.

وقدم النجم الكبير شون كونري شخصية جيمس بوند في 8 أجزاء، كان أبرزها، فيلم "Dr. No" الذي يعتبر أول أجزاء السلسلة وطرح عام 1962، وفيلم From Russia with" Love" الذي طرح عام 1963، وفيلم "Goldfinger" الذي طرح عام 1964.