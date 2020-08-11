أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية التراجع، اليوم الثلاثاء، حيث هبط متوسط الأسعار بنحو ريالين، بضغوط مواصلة المعدن الثمين منحنى الهبوط عالميا بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات يوم الجمعة.



وعالميا، صعدت أسعار الذهب خلال الـ7 أشهر الماضية بنحو 34%، بفضل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

ووفقا لتوقعات المحللين فإن الذهب ما زال بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

وبالعودة إلى السوق السعودي، هبط سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية مستهل التعاملات إلى 242.58 ريال "نحو 64.69 دولار"، مقابل 244.63 ريال "65.23 دولار"، في ختام تعاملات أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية والشرق الأوسط فسجل هبوطا أيضا ليصل إلى 212.26 ريال "نحو 56.60 دولار"، مقابل 214.05 ريال "57.08 دولار" أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية 181.93 ريال "نحو 48.52 دولار"، مقابل 183.47 ريال "48.93 دولار" أمس الإثنين.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوته، وبلغ التراجع في السعوديه بنسبه 80%، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

الذهب منخفض التكلفة

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار (14) بسوق المعادن النفيسة في السعودية، 141.50 ريال "نحو 37.73 دولار"، مقابل 142.70 ريال "38.08 دولار" أمس.

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سعر الأوقية والكيلو

كما سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بالسوق السعودية 7 آلاف و548 ريالا "نحو 2013 دولارا"، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 244 ألفا و577 ريالا "نحو 64.687 ألف دولار".

الدولار يضغط على أسعار الذهب عالميا

وتراجع الذهب اليوم الثلاثاء حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أمريكي للأوقية.

وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2017.53 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2026.90 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسب الليلة الماضية حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى خلال شهور.

كان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة ثم تراجع نحو 2% مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو/ تموز الماضي.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.

وتابع: "احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما."