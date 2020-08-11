إيمي سمير غانم تبارك لزوجها حسن الرداد بكلمة واحدة

باركت الفنانة إيمي سمير غانم لزوجها الفنان حسن الرداد على فيلم “توأم روحي” الذي يشارك في بطولته الى جانب كل من الفنانين أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وكتبت إيمي متوجهة الى كل فريق العمل بالقول بكلمة واحدة “مبروك”، ليرد عليها “حسن الرداد” بالقول “أحبك يا عسل”.

وقرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه الجديد “توأم روحى”، في دور العرض السينمائي في 19 آب/أغسطس الجاري. وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب معقدة تجمع بطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل. الفيلم من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن.