يسرا: قلبي مع أهل بيروت الجميلة

عبّرت النجمة المصرية يسرا عن حزنها الشديد لما يمر به لبنان من أزمات سياسية معقدة وانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن 150 شهيداً وأكثر من 6000 جريحاً والعديد من المفقودين.

وقالت يسرا عبر حسابها على انستغرام: “مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع الذي في قلبي على بلدي الثاني بيروت .. المشاهد التي في الفيديو لمست قلبي.. اطلب من الرب ان يحفظ ويحمي لبنان ويداوي قلب شعبها، ويقف ضد أي هجوم يحاول يهدم جمالها وجمال أهلها.. قلبي مع أهل بيروت الجميلة.. ربنا ينصركم ويحميكم”.

نذكر ان يسرا تشارك في بطولة فيلم “صاحب المقام” مع آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى، انجي المقدم وغيرهم. تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.