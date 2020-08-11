شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى الذكرى الخامسة لوفاة نور الشريف: نور الفن الذى لن ينطفئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الفنان الكبير صلاح عبد الله، النجم الراحل نور الشريف بأنه "نور الفن الذى لن ينطفئ أبداً"، وذلك إحياء لذكرى وفاة نور الشريف الخامسة، حيث رحل عن عالمنا فى 11 أغسطس عام 2015، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بالنجم نور الشريف من أحد أعمالهما، كُتب عليها، مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى العزيز الغالى .. مع السلامة يا مشوارى من كتيبة الإعدام لحد مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالى".



صلاح عبد الله عن نور الشريف

وتابع عبد الله "بدموعى مثلت معاك أصعب وأغلى المشاهد .. وبدموعى بنعيك وربنا على حبى ليك شاهد.. دعمك وتشجعيك ليا ماكنش غريب عليك.. لأنك كنت بتعمل كده مع كل اللى حواليك.. غصب عنى خلص الكلام بس انت مش هتخلص ابدا.. مع السلامة يا نور .. أسألكم الفاتحة والدعاء لنور الشريف".

صلاح عبد الله، علق على هذه الأبيات التى كتبها عند رحيل نور الشريف قائلا "‏فى هذا الصباح الطيب بإذن الله أرجوكم الفاتحة والدعاء لنور الفن الذي لن ينطفئ أبداً ... وزودوا كمان 131 أشغال وقلب الليل".