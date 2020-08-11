حسن شاكوش مع أبناء السقا وعامر منيب: "حبايبى انبسطت كتير إنى شوفتكم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب الشعبى حسن شاكوش متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورتين، مع أبناء الفنان أحمد السقا، معلقا عليهما، "حبايبى انبسطت كتير إنى شوفتكم ولاد النجم الكبير أحمد السقا و النجم عامر منيب الله يرحمه"، وظهر فى الصورة كل من ياسين السقا، ابن النجم الكبير أحمد السقا، وأيضا حمزة نجله الثانى.



حسن شاكوش مع أبناء أحمد السقا



حسن شاكوش

حسن شاكوش يعيش حالة من النشاط الفنى، حيث يحيى 6 حفلات غنائية خلال الشهر الحالى فى تونس بداية من يوم 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه منها "100 حساب" الدويتو الأخير الذى جمعه بالمطرب أحمد سعد وحقق نسب مشاهدة عالية تخطت الـ 5 مليون وأغنية "بنت الجيران" وغيرها ، وتعاون مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع النجم أحمد سعد في دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسى بيتعملى ميت حساب..والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..فى أى حتة معروفين من غير دليل".