شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى وفاة الفنان نور الشريف الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة النجم الكبير نور الشريف الذى رحل عن عالمنا فى عام 2015 بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركاً مسيرة فنية حافلة من تمثيل وإخراج وإنتاج، وجوائز عديدة فى خزائنه على مدار 50 عاماً، حيث يعد نور الشريف واحداً من عشاق السينما والتى سخر لها حياته لإيمانه الشديد بأن الفن رسالة مهمة.

اسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله، ولد فى حى الخليفة بالقاهرة عام 1946، وبدأ التمثيل فى المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعبا فى فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك، ولولا حبه للتمثيل لاتجه إلى كرة القدم، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالى للفنون المسرحية حيث كان ترتيبه الأول.

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نور الشريف

فى عام 1976 حاز على دبلوم الفنون المسرحيَّة من المعهد العالى بتقدير ممتاز، وتعرف خلال دراسته فى المعهد على الفنان سعد أردش الذى كان له فضل على نور فى دخوله للفن، حيث رشّحه للعمل معه فى دورٍ صغير فى مسرحية "الشوارع الخلفيَّة"، كما اختاره المخرج كمال عيد من أجل التمثيل فى مسرحية "روميو وجولييت" والتى تعرَّف خلال تأدية بروفاتها على عادل إمام والذي بدوره قام بتقديمه للمخرج حسن إمام ليشارك معه في فيلم "قصر الشوق".

من أبرز أعماله السينمائية: "المصير"، "كتيبة الإعدام"، "الكرنك"، "عمارة يعقوبيان"، "سواق الأتوبيس"، "ليلة ساخنة"، "دائرة الانتقام"، "ناجي العلي"، "الحفيد"، "أولى ثانوي"، "حبيبي دائمًا"، "حدوتة مصرية"، "السكرية"، "قصر الشوق"، "العار"، "زمن حاتم زهران"، "أهل القمة"، "دم الغزال"، "دماء على الاسفلت"، "غريب في بيتي"، "مدرسة المشاغبين"، "ليلة البيبي دول"، "مسجون ترانزيت".

كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية منها: "رجل الأقدار"، "عمرو بن العاص"، "الحرافيش"، "هارون الرشيد"، "عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبى"، "الرجل الآخر"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "حضرة المتهم أبى"، "الدالى"، "متخافوش"، "الرحايا"، بالإضافة إلى عدد من الأدوار المسرحية.